Πυροτεχνουργοί του Στρατού βρίσκονται στο εργαστήριο στους Γόννους της Λάρισας, όπου δολοφονήθηκαν δύο άνθρωποι, πριν ο 60χρονος δράστης δώσει τέλος στη ζωή του.

Οι πυροτεχνουργοί θα εξετάσουν και θα απομακρύνουν με ασφάλεια τα εκρηκτικά που έχουν εντοπιστεί μέσα στον χώρο του 60χρονου δράστη και αυτόχειρα.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από την ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων προκύπτει πως ο 60χρονος τους πυροβόλησε εξ επαφής.

Το πρώτο θύμα φέρει διαμπερές τραύμα στο κεφάλι, πιθανότατα από καλάσνικοφ, ενώ το δεύτερο φέρει δυο τραύματα (σε θώρακα και κεφάλι) από το 38άρι πιστόλι, με το οποίο αυτοκτόνησε, μετά από αρκετές ώρες ο δράστης.

Σύμφωνα πάντα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, οι δολοφονίες πρέπει να έγιναν μεταξύ 11 π.μ. και 1 μ.μ το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.

Πηγή: skai.gr

