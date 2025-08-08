Πύρινος εφιάλτης στην Κερατέα: Σπίτι παραδίδεται στις φλόγες

Σε «επίγεια κόλαση», έχει μετατραπεί η Κερατέα καθώς σε πλήρη εξέλιξη είναι η καταστροφική πυρκαγιά που μαίνεται από δύο διαφορετικές εστίες με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν τιτάνιο αγώνα να προστατεύσουν ανθρώπους και περιουσίες.

Η κάμερα του ΣΚΑΙ, κατέγραψε τη στιγμή που κατοικία παραδίδεται στις φλόγες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πυροσβεστική κάνει λόγο για ανέμους έως 8 Μποφόρ και η κατάσταση αναμένεται χειρότερη το βράδυ.

Στο σημείο παραμένει και ο ιδιοκτήτης του οικήματος, έχοντας κάνει προηγουμένως μια ύστατη προσπάθεια με λάστιχα και μια λεκάνη νερό, να σώσει το βίος του, χωρίς αποτέλεσμα.

Όπως εξηγεί, ήταν εντός του σπιτιού την ώρα της φωτιάς και μάλιστα κόντεψε να καεί δύο φορές, έχοντας εγκλωβιστεί.

Ταυτόχρονα κινδύνευσε για τρίτη φορά, επιχειρώντας να σώσει ένα σκυλάκι που κινούταν στο σημείο.

Πηγές της πυροσβεστικής ανέφεραν στον ΣΚΑΪ ότι υπάρχει μια μεγάλη περίμετρος 4 – 5 χιλιομέτρων, η φωτιά αναπτύσσεται στο εσωτερικό της περιμέτρου και δεν επεκτείνεται εκτός αυτού, αλλά μέσα σε αυτή υπάρχουν πάρα πολλοί οικισμοί, όπως Χάρβαλο, Δροσιά, Μανούτσο, Συντερίνα, Αρί, Αγίασμα, Μαλιαστέκα, Δημολάκι.

