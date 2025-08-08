Πυρκαγιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»: Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

Ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στις 11:15 πμ στο νοσοκομείο «Σωτηρία».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ, η πυρκαγιά προκλήθηκε λόγω έκρηξης σε μηχάνημα στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, στον 2ο όροφο, στο κτίριο «Οίκος Αδερφών» στο οποίο συστεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες, το Παθολογοανατομικό και το Κυτταρολογικό Εργαστήριο.
Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Επιτροπή Πυρασφάλειας του νοσοκομείου, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η εκκένωση του κτηρίου.
Η φωτιά κατασβέστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 12.00 μμ.
Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος.
