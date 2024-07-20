Ο ΔΕΔΔΗΕ με αφορμή τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει όλη τη χώρα μας, ανακοινώνει ότι από την πρώτη στιγμή όλο το τεχνικό του προσωπικό βρίσκεται επί ποδός και σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση όλων των έκτακτων προβλημάτων που προκύπτουν στο Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Ειδικότερα για τις περιοχές που το τελευταίο 48ωρο έχουν εμφανίσει βλάβες σε υπόγεια καλώδια Μέσης Τάσης λόγω των ιδιαίτερα υψηλών φορτίων και των υψηλών θερμοκρασιών, όπως για τον Πειραιά, Ρέντη, Καλλιθέα και Πετρούπολη, περισσότερα από 250 άτομα τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν όλο το 24ωρο προκειμένου να επέμβουν άμεσα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση των βλαβών.

Σήμερα τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν για την αποκατάσταση βλάβης στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας και του Κερατσινίου και η επανηλεκτροδότηση αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά την κατανόηση όλων των πελατών του, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται εδώ και αρκετές ημέρες -και οι οποίες μάλιστα δεν υποχωρούν σημαντικά κατά της βραδινές ώρες- σε συνδυασμό με την υψηλή κατανάλωση λόγω της αυξημένης χρήσης κλιματιστικών, προκαλούν έκτακτες βλάβες στο Δίκτυο. Όλο το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή από την πρώτη ημέρα έναρξης του παρατεταμένου καύσωνα στη χώρα μας.

