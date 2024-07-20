Μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουλίου θα διατηρηθούν στη χώρα μας οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες με μέγιστες τιμές τοπικά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ. Από την Τρίτη 23 Ιουλίου θα υπάρξει βαθμιαία υποχώρηση της θερμοκρασίας, τόσο ως προς τις μέγιστες όσο και ως προς τις ελάχιστες τιμές, η οποία στις περισσότερες περιοχές θα γίνει αισθητή στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Αναλυτικά, σήμερα Σάββατο 20 Ιουλίου η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 και τοπικά στα δυτικά τους 41 βαθμούς Κελσίου, και στα νησιά του Ιονίου, του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσεις τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική και στον νομό Θεσσαλονίκης τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο, Κυριακή 21 Ιουλίου και τη Δευτέρα 22 Ιουλίου η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 39 με 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική τους 39 με 40 βαθμούς και στον νομό Θεσσαλονίκης τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ: http://www.emy.gr/emy/el/forecast/deltia_kairou/geniki_prognosi

