ΔΕΔΔΗΕ: Aύξηση ελέγχων και προστίμων για ρευματοκλοπές

Αύξηση κατά 65% στους ελέγχους που πραγματοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ για τις ρευματοκλοπές, σημειώθηκε το πρώτο 5μηνο του 2024.

Αναλυτικότερα, τους πρώτους πέντε μήνες του 2024, συγκριτικά με το μέσο όρο για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα την περασμένη χρονιά, αλλά και το 2022, οι έλεγχοι πιθανών ρευματοκλοπών που διενεργήθηκαν ανέρχονται σε 13.000 έναντι 8.000, καταγράφοντας αύξηση 65%.

Οι διαπιστωμένες ρευματοκλοπές, για τις οποίες καταλογίστηκε η σχετική οφειλή και απεστάλη η επιστολή στον οφειλέτη, είναι αυξημένες κατά 50%, καθώς ανέρχονται σε 6.000 έναντι 4.000 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2023 και 2022.

Ταυτόχρονα παρατηρείται βελτίωση στους ρυθμούς εισπράξεων οφειλών από τις ρευματοκλοπές καθώς από τις αρχές του έτους έως σήμερα, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εισπράξει περί τα 8,5 εκατ. ευρώ από υποθέσεις ρευματοκλοπών τελευταίων ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσό πέρυσι και προπέρυσι είχε διαμορφωθεί στα 6,5 εκατ. ευρώ, κατά μέσο όρο.

Βάσει του τρέχοντος ρυθμού των εργασιών, αναμένεται έως το τέλος του έτους να έχουν διενεργηθεί πάνω από 30.000 έλεγχοι ρευματοκλοπών πανελλαδικά, ενώ οι εισπράξεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει ο Διαχειριστής, στο στόχαστρο βρίσκονται και οι μεγάλοι πελάτες στη χαμηλή, αλλά και στη μέση τάση, καθώς με την αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων για την ανάλυση μετρητικών δεδομένων από πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, όπως για παράδειγμα από το Κέντρο Τηλεμέτρησης, πλέον αναδεικνύονται καθημερινά περιπτώσεις πιθανολογούμενων ρευματοκλοπών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από 400 στοχευμένους ελέγχους σε μεγάλους πελάτες (παροχές Νο 5-6-7 και μέσης τάσης) σε ένα χρονικό διάστημα 10 ημερών, προέκυψαν 35 ρευματοκλοπές που εκτιμάται ότι αντιστοιχούν σε απολεσθείσα ενέργεια 4.800 MWh. Η ενέργεια αυτή ισοδυναμεί με 700 βεβαιώσεις ρευματοκλοπών σε παροχές χαμηλής τάσης.

Το ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν οι χρήστες αυτών των παροχών εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,3 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

