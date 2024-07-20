Έφυγε από τη ζωή σήμερα, λίγο πριν τις 11 το πρωί, σε ηλικία 68 χρόνων, ο Άκης Σταματιάδης, σκηνοθέτης, μέλος της ΕΣΗΕΑ και προϊστάμενος από το 2019 του τμήματος Video – Υπηρεσιών του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ο Άκης Σταματιάδης ήταν ένας από τα πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αισθητική της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα και ιδιαίτερα των δελτίων ειδήσεων από το ξεκίνημα της.

Εργάστηκε για πολλά χρόνια στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ, στο MEGA Channel και στο Alter και σκηνοθέτησε πολλά ντοκιμαντέρ, μερικά από τα οποία έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκηνοθέτησε επίσης πολλές τηλεοπτικές σειρές, θεατρικές παραστάσεις και διοργανώσεις του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ των τηλεοπτικών σειρών περιλαμβάνονται Το Δις Εξαμαρτείν, C’est la vie, Ο Πέτρος και τα κορίτσια του, Δείξε μου το φίλο σου, Berdemata κα.. Σκηνοθέτησε επίσης το talk show Απεριτίφ. Υπήρξε βοηθός σκηνοθέτης σε πολλές άλλες σειρές, μεταξύ των οποίων το Εκείνος και Εκείνος.

Στην ΕΡΤ, συμμετείχε στη σκηνοθεσία της μετάδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 αλλά και στη σκηνική και σκηνοθετική παραγωγή της Eurovision όταν το 2006 ανέλαβε η ΕΡΤ τη διοργάνωση της, μετά την πρωτιά της Έλενας Παπαρίζου.

Με ιδιαίτερη ματιά στα γεγονότα, ο Άκης Σταματιάδης δεν σταμάτησε ποτέ να υποστηρίζει το δίκαιο, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του και κατάφερε να διαχειριστεί πολλές φορές στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων δύσκολες καταστάσεις όπως οι απευθείας μεταδόσεις πέντε ταυτόχρονα μεγάλων γεγονότων.

Στους συνεργάτες του στα χρόνια της εργασίας του στην ιδιωτική τηλεόραση έχουν μείνει αξέχαστες οι στιγμές που βρισκόταν στο control του MEGA την περίοδο του πολέμου στο Ιρακ, όταν σε ζωντανή σύνδεση με τη Βαγδάτη βομβαρδιζόταν το ξενοδοχείο των ανταποκριτών ταυτόχρονα με ζωντανές μεταδόσεις άλλων ανταποκριτών από την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, και εκείνος με ψυχραιμία συντόνιζε το δελτίο ειδήσεων.

Ο Άκης Σταματιάδης έπασχε πολλά χρόνια από ανίατη ασθένεια την οποία αντιμετώπισε μέχρι την τελευταία στιγμή με μεγάλο κουράγιο, δύναμη και αισιοδοξία ενώ δεν έπαψε ποτέ να είναι παρών ανταποκρινόμενος στα καθήκοντα του και σε όλες τις εργασίες που του είχαν ανατεθεί, με φιλότιμο και ευαισθησία για τους συναδέλφους του. Η συμβολή του στην ανάπτυξη του Τμήματος Video Υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τη δημιουργία του το 2019 έως σήμερα, ήταν καθοριστική.

Η αποτέφρωση της σορού του θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουλίου στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Στους συγγενείς και φίλους του, η οικογένεια του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι, απευθύνουν συλλυπητήρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

