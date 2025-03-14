Ρόδος: Κίνδυνος να τιναχθεί στον αέρα η τουριστική σεζόν λόγω εμπλοκής με εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες

Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχθεί η φετινή τουριστική περίοδος στη Ρόδο, εξαιτίας σοβαρής εμπλοκής που παρουσιάστηκε στη διαδικασία των μετακλήσεων υπαλλήλων από τρίτες χώρες, λόγω της υποστελέχωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.



Η διαδικασία κινείται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς με τις προθεσμίες να τρέχουν και να κινδυνεύουν περίπου 2.000 θέσεις εργασίας να μείνουν κενές κυρίως σε Ρόδο και Κω.

Οι περίπου 2.000 θέσεις εργασίας βρίσκονται «στον αέρα» λόγω καθυστερήσεων στη διαδικασία μετακλήσεων εργαζομένων από τις Φιλιππίνες που αποτελεί και την κύρια αγορά από τις τρίτες χώρες για την κάλυψη των κενών θέσεων στην περιοχή μας και που στα τελευταία χρόνια έχουν δώσει σημαντική στήριξη στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού καλύπτοντας κυρίως βοηθητικές θέσεις.Η προβληματική κατάσταση που έχει προκύψει, αποδίδεται στην υποστελέχωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση των σχετικών φακέλων.Όπως ανέφερε στη «δημοκρατική» ο υπεύθυνος πωλήσεων της εταιρείας «Flex Idea» κ. Κωνσταντίνος Καρανικόλας, «μέχρι και πριν από δύο εβδομάδες, τη διαδικασία χειριζόταν ένας μόνο έμπειρος υπάλληλος, ενώ κανονικά απαιτούνται τέσσερα άτομα για να διεκπεραιώνουν τον όγκο εργασίας.Υπό το βάρος της πίεσης, ο εν λόγω υπάλληλος παραιτήθηκε, αφήνοντας τη διαδικασία σε εκκρεμότητα. Τη θέση του ανέλαβε νέα υπάλληλος χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία, η οποία καλείται να διαχειριστεί 400 φακέλους, που αντιστοιχούν σε περίπου 2.000 θέσεις εργασίας. Στα αρμόδια γραφεία της Αποκεντρωμένης στη Ρόδο και στη Σύρο, οι οποίες εξυπηρετούν τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες αντίστοιχα, η στελέχωση είναι ανεπαρκής. Παρά το γεγονός ότι οι φάκελοι έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο, οι καθυστερήσεις έχουν φέρει σε απόγνωση ξενοδοχειακούς ομίλους και επιχειρήσεις».Η Flex Idea, η μεγαλύτερη εταιρεία που φέρνει μετακλητούς εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες στην Ελλάδα εδώ και τρία χρόνια, επισημαίνει ότι αυτή τη στιγμή 1.000 θέσεις εργασίας στα πεντάστερα ξενοδοχεία της Ρόδου και της Κω είναι σε αναμονή.Σύμφωνα με τον διευθυντή πωλήσεων της εταιρείας για το Νότιο Αιγαίο, η περιοχή μας συγκεντρώνει τις περισσότερες θέσεις μετακλητών πανελλαδικά και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα για να επιλυθεί το θέμα όχι μόνο για την εμπλοκή που έχει προκύψει τώρα αλλά να βρεθεί μόνιμη λύση. Σε ξενοδοχεία της Κω, η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη όπως και στη Ρόδο. Μονάδες που αναμένουν 200 και 300 εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες δηλώνουν ότι αν δεν λυθεί άμεσα το ζήτημα, δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν και η σεζόν ξεκινά σε λίγες μόνον ημέρες.Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η Πρεσβεία στη Μανίλα θα δέχεται φακέλους προς διεκπεραίωση μόνο μέχρι τις 31 Μαρτίου. Από εκεί και πέρα, ό,τι δεν έχει διεκπεραιωθεί, θα μείνει σε εκκρεμότητα, καθώς η νομοθεσία των Φιλιππίνων δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους να αποχωρήσουν από τη χώρα τους για λιγότερο από έξι μήνες εργασίας.Η εταιρεία Flex Idea έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να εξυπηρετήσει μόλις 400 άτομα, ενώ συνολικά διαχειρίζεται 3.000 μετακλητούς εργαζόμενους πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 1.200 και πλέον αφορούν αποκλειστικά τη Ρόδο και την Κω.Από αυτούς, μόλις 400 φάκελοι μετακλητών υπαλλήλων έχουν διεκπεραιωθεί γεγονός που απειλεί να διαλύσει τον προγραμματισμό των ξενοδοχειακών αι τουριστικών επιχειρήσεων των νησιών μας.Το πρόβλημα αυτό δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις, αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία των νησιών. Αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, η ζημιά θα είναι ανυπολόγιστη, τόσο για τους ξενοδόχους όσο και για τη συνολική εικόνα της τουριστικής Ελλάδας στο εξωτερικό.Ο Κωνσταντίνος Καρανικόλας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: «Είναι επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να ενεργοποιηθούν όλοι οι φορείς για να λυθεί το πρόβλημα. Πάμε για ολική καταστροφή αν δεν βρεθεί λύση με τους μετακλητούς άμεσα. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι υποστελεχωμένη και πρέπει να ενισχυθεί άμεσα για να προλάβουμε τη σεζόν. Η στελέχωση πρέπει να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες».Με δεδομένο ότι ήδη υπάρχουν 2.500 κενές θέσεις εργασίας στη Ρόδο κάθε χρόνο, αν προστεθούν και οι 2.000 των μετακλητών, η κατάσταση κινδυνεύει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.Η εικόνα της χώρας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού απειλείται, καθώς οι ελλείψεις σε προσωπικό θα οδηγήσουν είτε σε μειωμένες υπηρεσίες είτε ακόμη και σε ξενοδοχεία που δεν θα ανοίξουν εγκαίρως. Η τουριστική βιομηχανία της χώρας δεν μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο πλήγμα.Σύμφωνα με τον κ. Καρανικόλα, οι αρμόδιοι φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι επαγγελματικοί σύλλογοι και η κεντρική κυβέρνηση οφείλουν να κινητοποιηθούν άμεσα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η τουριστική σεζόν είναι προ των πυλών και κάθε μέρα που περνάει χωρίς λύση επιτείνει τον κίνδυνο μίας οικονομικής και επιχειρηματικής κρίσης.Αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, η τουριστική περίοδος του 2025 κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών, με αλυσιδωτές συνέπειες για το σύνολο του κλάδου και της τοπικής κοινωνίας.Η κατάσταση απαιτεί άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η ενίσχυση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με επιπλέον προσωπικό, η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η ταχεία εφαρμογή των νομοθετικών παρεμβάσεων είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί η κατάρρευση της τουριστικής σεζόν.

