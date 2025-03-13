Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε καταζητούμενο 25χρονο Τούρκο - Είναι καταδικασμένος για ναρκωτικά

Οι τουρκικές αρχές ζητούν την έκδοσή του για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής της 8ετούς κάθειρξης που του έχει επιβληθεί - Δρομολογούνται οι διαδικασίες

Σύλληψη

Καταδικασμένος από τουρκικό δικαστήριο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος των διωκτικών αρχών της γειτονικής χώρας.

Πρόκειται για 25χρονο, Τούρκο υπήκοο, στον οποίο αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης πέρασαν χθες το πρωί χειροπέδες.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, οι τουρκικές αρχές ζητούν την έκδοσή του για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής της 8ετούς κάθειρξης (και επιπλέον 4 μηνών) που του είχε επιβληθεί. Η πράξη για την οποία τιμωρήθηκε φέρεται να τελέστηκε τον Φεβρουάριο του 2021, στην Κωνσταντινούπολη.

Ο εκζητούμενος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες αναφορικά με το τουρκικό αίτημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύλληψη Ναρκωτικά Θεσσαλονίκη Τούρκος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark