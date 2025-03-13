Καταδικασμένος από τουρκικό δικαστήριο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος των διωκτικών αρχών της γειτονικής χώρας.

Πρόκειται για 25χρονο, Τούρκο υπήκοο, στον οποίο αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης πέρασαν χθες το πρωί χειροπέδες.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, οι τουρκικές αρχές ζητούν την έκδοσή του για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής της 8ετούς κάθειρξης (και επιπλέον 4 μηνών) που του είχε επιβληθεί. Η πράξη για την οποία τιμωρήθηκε φέρεται να τελέστηκε τον Φεβρουάριο του 2021, στην Κωνσταντινούπολη.

Ο εκζητούμενος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες αναφορικά με το τουρκικό αίτημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.