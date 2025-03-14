Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Εύβοια - Δείτε βίντεο

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την αφρικανική σκόνη να ταλαιπωρεί και την Εύβοια, σήμερα, Παρασκευή.

Η αφρικανική σκόνη, έχει σκεπάσει ήδη αρκετές περιοχές, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» για τους κατοίκους της περιοχής.

Σε πολλές περιοχές η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική ενώ και η ορατότητα είναι περιορισμένη, με το φαινόμενο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Εκτός μάλιστα από τις πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, αναμένεται να εκδηλωθούν και λασποβροχές.

Οι παρακάτω εικόνες από το evima που έρχονται από περιοχή της Εύβοιας και συγκεκριμένα από τις Πετριές του Δήμου Κύμης Αλιβερίου:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.