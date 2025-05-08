Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε επιχείρηση ξυλείας στη Μάνδρα

Σε χώρο επιχείρησης επί της οδού Στρατηγού Ν. Ρόκκα - Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ

UPDATE: 13:32
Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε υπόγειο χώρο επιχείρησης ξυλείας στην οδό Στρατηγού Ν. Ρόκκα, στη Μάνδρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπήρχαν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Μάνδρα επιχείρηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark