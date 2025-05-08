Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε υπόγειο χώρο επιχείρησης ξυλείας στην οδό Στρατηγού Ν. Ρόκκα, στη Μάνδρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπήρχαν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης επί της οδού Στρατηγού Ν. Ρόκκα, στη Μάνδρα Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2025

