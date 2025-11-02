Bορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ

Ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου πρωτοπαλίκαρου της μίας οικογένειας, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού είναι οι κακουργηματικές ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στους δύο φρουρούμενους τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ακόμα κάτοικο των Βοριζίων, 26 ετών.

Οι πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι και στους δύο δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη. Όπως, γράψαμε, εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν μετά τις 4.30 στο ΠΑΓΝΗ για την άσκηση των ποινικών διώξεων και την προθεσμία για τις απολογίες. Και οι δύο τραυματίες, οι οποίοι κρατούνται στον ειδικό θάλαμο, φέρονται να αναρρώνουν ταχύτατα.

Υπενθυμίζεται πως για τον 25χρονο υπάρχουν καταθέσεις στη δικογραφία που τον φέρουν να έχει ανοίξει πυρ με τον αδερφό του κατά σπιτιών της οικογένειας του 39χρονου, μετά την έκρηξη της βόμβας, ενώ επίσης φέρεται να υπάρχει κατάθεση για τα «πυρά» ακόμα και κατά αστυνομικών, στη διάρκεια αυτοψίας για το «γάζωμα» σπιτιών της οικογένειας Καργάκη.

Τι έδειξε η νεκροψία του 39χρονου - Τέσσερις σφαίρες, δύο όπλα

Τέσσερις σφαίρες δέχθηκε ο 39χρονος στο μακελειό του Σαββάτου στα Βορίζια, σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής που έγινε γνωστό την Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σώμα του εντοπίστηκαν βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα.

