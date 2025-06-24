Κόμματα, οργανώσεις και συλλογικότητες της αριστεράς αποφάσισαν συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, αντιδρώντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται σήμερα στη Χάγη.

Η διαδήλωση αφορά τον πόλεμο Ισραήλ–Ιράν, την Παλαιστίνη, καθώς και τη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, με τίτλο «Συλλογικότητες και Οργανώσεις για την ήττα του ΝΑΤΟ», επισημαίνουν ότι το βασικό ζήτημα της Συνόδου είναι η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, με στόχο την κλιμάκωση εντός ενός πλαισίου που μπορεί να οδηγήσει σε έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταγγέλλουν την «πολεμική πολιτική του άξονα ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε. υπό την ηγεσία του αμερικανικού ιμπεριαλισμού».

Απαιτούν την άμεση έξοδο της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., το κλείσιμο των στρατιωτικών βάσεων στη χώρα και την αποφυγή κάθε εμπλοκής σε πολεμικά σχέδια.

Μετά τη συγκέντρωση, αποφασίστηκε να γίνει πορεία διαμαρτυρίας προς την Αμερικανική Πρεσβεία.

Πορεία και στη Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 24 Ιουνίου πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν και τη Γάζα.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το Άγαλμα Βενιζέλου και κατευθύνθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Συμμετέχουν εργατικά σωματεία, συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν την πρόσφατη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την ως επικίνδυνη κλιμάκωση του «ιμπεριαλιστικού πολέμου», με δραματικές συνέπειες για τους λαούς της Μέσης Ανατολής και πέρα από αυτή.

Στο στόχαστρο των συγκεντρωμένων βρίσκεται και το Ισραήλ, το οποίο περιγράφουν ως «κράτος-δολοφόνο» για τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, κάνοντας λόγο για γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές ασκούν σφοδρή κριτική στην ελληνική κυβέρνηση, την οποία κατηγορούν για συνεργασία και πολιτική στήριξη προς το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ζητούν την άμεση διακοπή κάθε μορφής εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο.

Πηγή: SKAI.GR/GR TIMES

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.