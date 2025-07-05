Κοντά στην ταυτοποίηση του θύματος της έκτελεσης στην Αγία Παρασκευή βρίσκεται η αστυνομία, γεγονός που αναμένεται να «φωτίσει» και το κίνητρο του δράστη, ανοίγοντας τον δρόμο στον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας που εκτελέστηκε σε κεντρικό σημείο στην Αγία Παρασκευή, είναι ξένος καθηγητής, όχι σεσημασμένος, γεγονός που οδηγεί τους αστυνομικούς στο σενάριο των προσωπικών διαφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι Πολωνός καθηγητής, ο οποίος ήρθε από τις ΗΠΑ, προκειμένου να δει τα παιδιά του, τα οποία ζουν στην Ελλάδα.

Το θύμα δέχθηκε τρεις σφαίρες στον λαιμό και η ταυτοποίησή του γίνεται μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, σε συνεργασία με τη χώρα προέλευσής του.

Ωστόσο, ο εκτελεστής φαίνεται έμπειρος στη χρήση όπλων και η μεθοδολογία που χρησιμοποίησε δείχνει επαγγελματία. Ως εκ τούτου εξετάζεται το σενάριο ακόμη και του πληρωμένου εκτελεστή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.