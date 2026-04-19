Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση παράσυρσης και εγκατάλειψης της 16χρονης χθες Σάββατο στην οδό Λιοσίων, από μοτοσυκλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια της μοτοσυκλέτας και ένας ακόμη άνδρας, καθώς και ο συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές.

Αναζητείται ο οδηγός.

Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται κρίσιμη.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε σε βίντεο το περιστατικό, το οποίο παρέδωσε στις αρχές, ενώ κατέθεσε και ως μάρτυρας. Ο ίδιος έσπευσε να βοηθήσει την τραυματισμένη κοπέλα και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Αντίθετα, μετά την παράσυρση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, ο οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα και εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας την 16χρονη αβοήθητη.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά και μετέφεραν την κοπέλα, σε βαριά κατάσταση, στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

