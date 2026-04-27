Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εθνική οδό Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, στο ύψος των Γουβιών, σύμφωνα με το corfunews.gr.

Συγκεκριμένα, δύο τουρίστες μητέρα και γιος, ηλικιών 63 και 32 ετών, αντίστοιχα, στην προσπάθεια τους να διασχίσουν τον δρόμο για να περάσουν από στην απέναντι πλευρά του δρόμου, παρασύρθηκαν από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τόσο η μητέρα όσο και ο γιος της Νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.



Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

