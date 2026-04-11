Χιλιάδες «μπότηδες» έπεσαν και φέτος από τα ψηλά μπαλκόνια και τα παραθυρόφυλλα, στην καρδιά της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας για να διώξουν τα «μολύσματα» και μοχθηρά πνεύματα από το νησί, αλλά και να θυμίσουν την Ανάσταση του Κυρίου και την νίκη του έναντι του Άδη.

Το έθιμο που χάνεται στα βάθη των χρόνων, σηματοδοτεί την πρώτη Ανάσταση του Κυρίου και είναι γνωστό σε όλη την υφήλιο, ενώ φέρεται ότι ακολουθείται πιστά από τα χρόνια της Ενετοκρατίας στο νησί όταν οι εορτές του Πάσχα και συγκεκριμένα η Ανάσταση επιτρεπόταν στους Κερκυραίους να γιορτάζεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Λαμβάνει χώρα, αμέσως μετά το πέρας της λιτανείας του Αγίου Σπυρίδωνα, η οποία φέτος τελέστηκε με την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας γύρω μόνο από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα.

Το έθιμο θεωρείται πως έχει τις ρίζες τους στην περίοδο της Ενετοκρατίας, κατά την οποία οι Βενετοί συνήθιζαν να σπάνε τις παλιές τους στάμνες την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, ώστε να τους φέρει ο νέος χρόνος καινούριες στάμνες, γεμάτες με αγαθά. Οι Ορθόδοξοι κάτοικοι της Κέρκυρας οικειοποιήθηκαν το έθιμο και το μετέφεραν χρονικά στην περίοδο του Πάσχα, αντικαθιστώντας όμως τα παλιά πράγματα με νέα κανάτια γεμάτα νερό, για να προκαλέσουν μεγαλύτερη φασαρία.

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή το έθιμο για το σπάσιμο των κανατιών πρόκειται για ταφικό έθιμο και έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα αλλά και το Βυζάντιο. Συγκεκριμένα την ώρα που έβγαινε η σορός του νεκρού από το σπίτι, συνήθιζαν να σπάνε ένα πιάτο ή ένα πήλινο αντικείμενο έξω από την πόρτα για να σταματήσει το κακό και να μην πεθάνει κάποιος άλλος από την οικογένεια σύντομα.

Πηγή: skai.gr

