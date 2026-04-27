Βανδαλισμός προτομής Γιώργου Λυγγερίδη: «Αισθάνομαι ντροπή, όχι θυμό», λέει ο πατέρας του

Ο βανδαλισμός της προτομής του Γιώργου Λυγγερίδη στη Θεσσαλονίκη προκαλεί οργή και βαθιά συγκίνηση, με την οικογένεια και συναδέλφους του αδικοχαμένου αστυνομικού να μιλούν για προσβολή στη μνήμη ενός ανθρώπου που, όπως τονίζουν, έπεσε εν ώρα καθήκοντος.

«Ντροπή. Όχι θυμό... Ντρέπομαι για την κοινωνία και για αυτούς τους ανθρώπους», σχολίασε ο πατέρας του αδικοχαμένου αστυνομικού, Θανάσης Λυγγερίδης.

Για την οικογένεια, του Γιώργου Λυγγερίδη, ο βανδαλισμός αυτός ήταν ακόμα ένα χτύπημα. Το μνημείο γι' αυτούς όπως λένε, είναι τα πάντα. Είναι η θύμηση ότι το παιδί τους έπεσε ηρωικά στο καθήκον.

Τα συνθήματα, στην προτομή του αδικοχαμένου αστυνομικού των ΜΑΤ, η οποία έχει τοποθετηθεί στην πλατεία Σιντριβανιού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

«Να πω ότι δεν ήταν αναμενόμενο, ψέματα θα πω. Περιμέναμε ότι κάποια στιγμή, αυτές οι ακραίες μειοψηφίες, θα προβούν σε μία τέτοια ενέργεια .Τοποθετήθηκε και σε αυτό το σημείο, για να βλέπει όλη η Θεσσαλονίκη αλλά κυρίως οι νέες γενιές να παραδειγματίζονται. Από αυτούς που πρέπει να παραδειγματιστούν», τόνισε ο Θεόδωρος Τσαϊρίδης, Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

«Είναι ντροπή. Έχω πει πάρα πολλές φορές, οι αστυνομικοί είναι ήρωες πολέμου σε καιρό ειρήνης. Ο Λυγγερίδης αυτό ήταν», προσθέτει από την πλευρά του ο Δημοσθένης Πάκος, Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

Η εικόνα του χώρου κινητοποίησε άμεσα συναδέλφους του. Από τις πρώτες κιόλας ώρες θέλησαν να σβήσουν κάθε ίχνος της προσβολής και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο χώρος είχε ξανά την εικόνα που του αρμόζει.

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι συνάδελφοι του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη, όσες φορές και αν βανδαλιστεί η προτομή του, αυτοί θα είναι εκεί για να το αποκαταστήσουν

«Θεωρώ ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας, θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, αν υπάρχει οπτιακουστικό υλικό, που θα μπορέσει να αξιοποιηθεί κατάλληλα, ώστε να βρεθούν οι δράστες», συνόψισε ο κος Τσαϊρίδης.

Το μήνυμα, πάντως, ήταν ξεκάθαρο. Η μνήμη του Γιώργου Λυγγερίδη παραμένει και θα παραμείνει ζωντανή.

Πηγή: skai.gr

