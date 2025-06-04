Περισσότερα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τον τρόπο δράσης της διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες και εξαπάτησε χιλιάδες πολίτες με τον τζίρο τους να εκτιμάται 8 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συμμετείχε χθες (03/06), μέσω του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε Κοινή Ημέρα Δράσης (Joint Action Day – J.A.D.), υπό τον συντονισμό της EUROJUST και με τη συνδρομή της EUROPOL, κατόπιν αιτήματος των γερμανικών Αρχών, για την εξάρθρωση της εν λόγω οργάνωσης.

Συνολικά συνελήφθησαν 3 άτομα, από τα οποία τα 2 στη χώρα μας

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα από Αρχές επιβολής του Νόμου σε Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία, ενώ στη χώρα μας τις έρευνες συνέδραμαν δικαστικοί λειτουργοί και αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας.

Συνολικά κατά την Κοινή Ημέρα Δράσης συνελήφθησαν με Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης 3 άτομα, από τα οποία 2 στη χώρα μας (25 και 43 ετών) και 1 στην Αυστρία, ενώ ερευνήθηκαν περισσότεροι από 35 χώροι, 39 ύποπτων ατόμων.

Στη χώρα μας η επιχείρηση έλαβε χώρα σε Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα Ημαθίας, όπου πραγματοποιήθηκαν σχετικές έρευνες σε 15 οικίες, 2 οχήματα και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, ενώ επιπλέον προσήχθησαν 17 άτομα, από τα οποία λήφθηκαν ανωμοτί καταθέσεις.

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά διεθνική εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, δρώντας τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2015, διαχειρίζονταν δίκτυο τηλεφωνικών κέντρων εγκατεστημένων στην Τουρκία, με βασικό στόχο την εξαπάτηση Γερμανών πολιτών και την αποκόμιση σημαντικού παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι χειριστές των τηλεφωνικών κέντρων επικοινωνούσαν με Γερμανούς πολίτες, ενημερώνοντάς τους ότι είχαν κερδίσει δώρα σε διαγωνισμούς και τους έπειθαν να συνάψουν σύμβαση για συνδρομή περιοδικού, ώστε να συνεχίσουν να έχουν την πιθανότητα να κερδίσουν και άλλα δώρα.

Μετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος, τους ανακοίνωναν ότι είχαν ξεχάσει να καταγγείλουν τη σύμβαση και ότι εκκρεμούσε η αποπληρωμή της οφειλής τους.

Μάλιστα, προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό τους και να εξαπατήσουν τα θύματά τους, οι ύποπτοι παρίσταναν τραπεζικούς υπαλλήλους και αστυνομικούς.

Ο 25χρονος και ο 43χρονος που συνελήφθησαν στην Ελλάδα φέρεται να είχαν κομβικό ρόλο, καθώς εξαπατούσαν μεγάλο αριθμό πολιτών και διέθεταν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για την είσπραξη και διακίνηση των παράνομων εσόδων.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες στη χώρα μας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κινητά τηλέφωνα,

φορητά ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων,

τραπεζικές κάρτες,

φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

χρυσαφικά και τιμαλφή,

2 αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα, καθώς και

πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Έχουν εξιχνιαστεί 30.000 περιπτώσεις απατών - 8 εκατ. ευρώ η ζημία

Μέχρι στιγμής από τις γερμανικές Αρχές έχουν εξιχνιαστεί -30.000- περιπτώσεις απατών με τη συνολική ζημία να εκτιμάται σε 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για περισσότερα από 170 άτομα, που είναι ύποπτα για διαδικτυακή απάτη σε όλη την Ευρώπη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν θα παραδοθούν στις γερμανικές Αρχές για περαιτέρω ανάλυση, τα οχήματα θα τεθούν υπό φύλαξη από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, ενώ τα χρυσαφικά, μετά την εκτίμηση της αξίας τους, θα αποδοθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

