Σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την εφετινή πασχαλινή περίοδο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7.958 έλεγχοι, αριθμός αυξημένος κατά 92% σε σχέση με τους 4.140 έλεγχους του 2024.

«Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και στην αποτροπή φαινομένων παραπλανητικής επισήμανσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις "ελληνοποιήσεις" προϊόντων αγροτικής προέλευσης» είπαν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κομβικός, σε όλη αυτή την προσπάθεια, ήταν ο ρόλος της Ομάδας Εργασίας που είχε συγκροτηθεί με πρωτοβουλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, και έχει την ευθύνη του καθημερινού συντονισμού των ελέγχων σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κύρια αποστολή της ήταν ο συντονισμός των εμπλεκόμενων αρχών, η ενίσχυση της διατμηματικής συνεργασίας και η διασφάλιση της κάλυψης όλων των κρίσιμων σημείων εισόδου και διακίνησης προϊόντων σε εθνικό επίπεδο.

«Έργο της Ομάδας Εργασίας ήταν ο συντονισμός των ελέγχων για την παραγωγή και διακίνηση ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων καθώς και την αποτροπή "ελληνοποιήσεων" κατά την περίοδο του Πάσχα» είπαν τα ίδια στελέχη του ΥΠΑΑΤ.

Σημειώνεται ότι μέσω της συγκεκριμένης ομάδας, οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν εντατικοί και στοχευμένοι έλεγχοι σε κομβικά σημεία της αγοράς, όπως η Κεντρική Αγορά Ρέντη, η Βαρβάκειος Αγορά και τα σημεία εισόδου του ζωικού κεφαλαίου στη χώρα, προκειμένου να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά.

Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου που μετείχαν στην Ομάδα εργασίας κατά την περίοδο των ελέγχων του Πάσχα ήταν η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ο ΕΦΕΤ, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, η ΔΙ.Μ.Ε.Α (ΥπΑΝ), το ΣΔΟΕ Αττικής και Μακεδονίας (ΥπΕΟ&Ο), η Οικονομική Αστυνομία, η Ελληνική Αστυνομία, η Λιμενική Αστυνομία, οι ΔΑΟΚ των ΠΕ (όχι στο σύνολο τους) οι ΔΙΠΑΕΕ - ΥΕΔΔΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης (Α.Α.Δ.Ε), τα Τελωνεία (Α.Α.Δ.Ε) αλλά και η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων (Α.Τ & 8 Π.Φ.Π. & Φ.Ε, Δ.Α.Τ.Τ. του ΥπΑΑΤ) οι ΔΙΠΑΕΕ - ΥΕΔΔΕ Πάτρας και Ηρακλείου Περιφέρειες της χώρας και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες τους για τους ελέγχους αυτούς (ΔΑΟΚ, ΔΑΟ, Διευθύνσεις Πρωτογενούς Τομέα κ.α.)

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αριθμός των εντοπισμένων παραβάσεων της περασμένης πασχαλινής περιόδου ήταν αυξημένες κατά 218%.

Συγκεκριμένα, το περασμένο Πάσχα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρήκαν 547 παραβάσεις όταν το 2024 είχαν εντοπιστεί 172.

Σχεδόν τριπλάσιες ήταν οι κατασχέσεις σε κρέας, παρασκευασμένο κρέας και σε αυγά το 2025. Πιο αναλυτικά, φέτος οι κατασχέσεις ανήλθαν σε 7.203 κιλά και αφορούσαν σε κρέας, παρασκευάσματα κρέατος, σφάγια, εντόσθια, έντερα, κιμάς κ.α. αλλά και 54.630 τεμάχια αυγών. Το 2024 κατασχέθηκαν 2.657 κιλά κρέατος και παρασκευασμένου κρέατος και 5.829 τεμάχια αυγών.

Σχετικά με τις δεσμεύσεις κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος κ.α. το 2025 έφτασαν τα 11.917 κιλά όταν το 2024 ήταν μόλις 15 κιλά, εν αντιθέσει με τα αυγά, όπου φέτος δεν δεσμεύθηκε κανένα τεμάχιο σε σχέση με τα 1.402 πέρυσι.

Τέλος, ένα θέμα που "καίει" τους Έλληνες κτηνοτρόφους είναι οι "ελληνοποιήσεις" αρνιών και κατσικιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το ΥΠΑΑΤ, εφέτος βρέθηκαν 1.298 σφάγια αρνιών από τη Ρουμανία, συνολικής ποσότητας 17.886 κιλών τα οποία είχαν "βαφτιστεί" ως ελληνικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

