Καρέ καρέ αποτυπώνεται μέσα σε δυο βίντεο ντοκουμέντα που εξασφάλισε ο Skai.gr η κινηματογραφική καταδίωξη που ξεκίνησε το πρωί έξω από το Δημαρχείο Αχαρνών.

Στα βίντεο φαίνεται η τρελή πορεία του αυτοκινήτου προκειμένου να ξεφύγει από τους δεκάδες αστυνομικούς που το καταδιώκουν.

Η καταδίωξη τελείωσε στην Κηφισιά οπου ο οδηγός του ανοιχτόχρωμου ΙΧ έχασε τον έλεγχο και έπεσε στην αυλή σπιτιού και τελικά συνελήφθη μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Προηγουμένως ο δράστης είχε εμβολίσει δυο αστυνομικά οχήματα.

