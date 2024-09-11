Λογαριασμός
Βίντεο από την επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε από τις Αχαρνές: Εμβόλισε περιπολικό, κατέληξε σε αυλή

Στα βίντεο φαίνεται η τρελή πορεία του αυτοκινήτου προκειμένου να ξεφύγει από τους δεκάδες αστυνομικούς που το καταδιώκουν

Καταδίωξη - Αχαρνές

Του Μάκη Συνοδινού

Καρέ καρέ αποτυπώνεται μέσα σε δυο βίντεο ντοκουμέντα που εξασφάλισε ο Skai.gr η κινηματογραφική καταδίωξη που ξεκίνησε το πρωί έξω από το Δημαρχείο Αχαρνών.

Στα βίντεο φαίνεται η τρελή πορεία του αυτοκινήτου προκειμένου να ξεφύγει από τους δεκάδες αστυνομικούς που το καταδιώκουν.

Η καταδίωξη τελείωσε στην Κηφισιά οπου ο οδηγός του ανοιχτόχρωμου ΙΧ έχασε τον έλεγχο και έπεσε στην αυλή σπιτιού και τελικά συνελήφθη μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Προηγουμένως ο δράστης είχε εμβολίσει δυο αστυνομικά οχήματα.

