Του Μάκη Συνοδινού
Καρέ καρέ αποτυπώνεται μέσα σε δυο βίντεο ντοκουμέντα που εξασφάλισε ο Skai.gr η κινηματογραφική καταδίωξη που ξεκίνησε το πρωί έξω από το Δημαρχείο Αχαρνών.
Στα βίντεο φαίνεται η τρελή πορεία του αυτοκινήτου προκειμένου να ξεφύγει από τους δεκάδες αστυνομικούς που το καταδιώκουν.
Η καταδίωξη τελείωσε στην Κηφισιά οπου ο οδηγός του ανοιχτόχρωμου ΙΧ έχασε τον έλεγχο και έπεσε στην αυλή σπιτιού και τελικά συνελήφθη μαζί με ένα ακόμη άτομο.
Προηγουμένως ο δράστης είχε εμβολίσει δυο αστυνομικά οχήματα.
