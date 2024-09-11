Συνελήφθη, μετά από συντονισμένη αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, που πραγματοποιήθηκε χθες στο κέντρο της Αθήνας, 35χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για σύσταση συμμορίας, πλαστογραφία, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων και κατάρτιση ψευδών υπεύθυνων δηλώσεων, ενώ αναζητείται ακόμα ένας αλλοδαπός συνεργός του.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος συμμετείχε σε κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην κατάρτιση και εμπορία πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων που προορίζονταν για την παράνομη διακίνηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως μέσω της αεροπορικής οδού.

Επίσης, σε συνεργασία με την EUROPOL, διαπιστώθηκε ότι το υπό έρευνα κύκλωμα δραστηριοποιείται από το 2021 στην κατάρτιση και εμπορία ταξιδιωτικών εγγράφων ενώ οι γερμανικές Αρχές είχαν προβεί σε κατάσχεση δέματος που περιείχε πλαστά διαβατήρια το 2021, αποστολέας των οποίων ήταν ο 35χρονος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 35χρονος λειτουργούσε πλήρες εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, το οποίο διέθετε εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό εκτύπωσης και εγχάραξης εγγράφων και πλαστικών καρτών, σύγχρονης τεχνολογίας laser, αλλά και κατάλληλες πρώτες ύλες.

Επίσης, σημειώνεται ότι μεταξύ των κατασχεθέντων βρέθηκε και σύγχρονη, επαγγελματικού τύπου συσκευή εκτύπωσης με τεχνολογία laser, η οποία δεν αποτελεί σύνηθες εύρημα σε κοινά εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων, καθώς πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες κατάρτισης πλαστών εγγράφων τόσο σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όσο και ως προς τη «γκάμα» των εγγράφων που δύναται να παραχθούν και ιδίως σε έντυπα νέου τύπου που έχουν τη μορφή πλαστικής κάρτας.

Προκειμένου ο 35χρονος και ο συνεργός του να αποκρύπτουν τη δράση τους, είχαν εγκαταστήσει το εργαστήριο σε σπίτι που δεν το χρησιμοποιούσαν ως μόνιμη κατοικία, αλλά αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία του εργαστηρίου.

Η ποσότητα των εγγράφων που έχει διακινηθεί εκτιμάται σε πολλές χιλιάδες, ενώ τα έγγραφα τα διοχέτευαν σε συνεργαζόμενα δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών ή απευθείας σε υποψήφιους για προώθηση μετανάστες.

Από την εμπορία των εγγράφων εκτιμάται πως αποκόμιζαν χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 600 έως και 900 ευρώ ανά έγγραφο, ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσης του εγγράφου.

Επιπρόσθετα, ο 35χρονος το 2023 είχε προβεί στη μίσθωση κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια εφοδίαζε έτερα άτομα με ψευδείς Υπεύθυνες Δηλώσεις περί φιλοξενίας τους στην εν λόγω κατοικία προκειμένου αιτούντες άσυλο να αποκρύπτουν την πραγματική κατοικία τους, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία στην αρμόδια Υπηρεσία Ασύλου.

Ο 35χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

16 δελτία ταυτότητας,

7διαβατήρια,

10 άδειες διαμονής,

πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων (αυτόματο λέιζερ εγχάραξης καρτών, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, πλαστικοποιητής, εκτυπωτής-σαρωτής εγγράφων και λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας),

άδεια ικανότητας οδήγησης και

2 κινητά τηλέφωνα.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ: «Η συγκεκριμένη υπόθεση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της Επιχειρησιακής Δράσης EAST MED 2.2 του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας.»

Τέλος, τονίζεται ότι προκειμένου να διερευνηθούν άμεσα τα επιχειρησιακά δεδομένα και να αναδειχθούν όλες οι πτυχές της δράσης του κυκλώματος, η οποία παρουσιάζει διεθνή χαρακτήρα, η Διεύθυνση Αλλοδαπών θα ενισχυθεί από ειδικό εμπειρογνώμονα της EUROPOL προκειμένου να συνδράμει στην ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των πληροφορικών στοιχείων με τη χρήση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων της EUROPOL (MOBILE OFFICE).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.