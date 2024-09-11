Την ακολουθία του αγιασμού τέλεσε σήμερα το πρωί στα εκπαιδευτήρια «Η Θεομήτωρ», στην Ηλιούπολη, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Μετά την ακολουθία, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή που αναγνώστηκε και απηύθυνε πατρικές ευχές και νουθεσίες προς τους μαθητές και τους γονείς. Μίλησε, επίσης, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και κάλεσε γονείς και εκπαιδευτικούς να είναι στο πλευρό των νέων με στοργή, υπομονή και ενσυναίσθηση. Εξάλλου, συμβούλευσε να αναζητήσουν τη Σοφία του Θεού, διότι υπάρχουν δύο είδη σοφίας, η ανθρώπινη και η εκ Θεού. «Η ανθρώπινη σοφία προέρχεται από τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τα γράμματα», ωστόσο, όπως τόνισε, «αυτή μόνο δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται και η άνωθεν Σοφία, αυτή που έρχεται και φωτίζει τον άνθρωπο. Εκεί που οι δύο αυτές Σοφίες συναντώνται είναι το καλύτερο αποτέλεσμα».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος.

Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης και ο αρχιδιάκονος Δημήτριος Φωκιανός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.