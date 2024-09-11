Έρευνες για εντοπισμό 55χρονου ψαροντουφεκά στη νότια Κασσάνδρα

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό 55χρονου υποβρύχιου αλιέα στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος ειδοποίησε το Λιμενικό γύρω στις 3μμ, ότι ο 55χρονος μετέβη το πρωί για υποβρύχιο ψάρεμα και δεν επέστρεψε.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή των Λουτρών Αγίας Παρασκευής.

Για τον εντοπισμό του, κατόπιν αιτήματος του Λιμεναρχείου Νέων Μουδανιών έχουν κινητοποιηθεί μέλη της ΕΟΔ- Βάση Ετοιμότητας Κασσάνδρας και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.