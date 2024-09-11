Του Μάκη Συνοδινού

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε πριν λίγο, όταν οδηγός δε σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών έξω από το δημαρχείο Αχαρνών. Ακολούθησε μια τρελή πορεία μέχρι το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, όπου εγκλωβίστηκε από τους αστυνομικούς. Κατάφερε όμως να διαφύγει ξανά εμβολίζοντας δυο περιπολικά οχήματα και στο ύψος της Κηφισιάς αφού πρώτα προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ κατέληξε σε αυλή οικίας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δυο συλλήψεις, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ένας πολίτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.