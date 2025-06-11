Αχαρνές: Εντοπίστηκε υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού που είχε κλαπεί - 2 συλλήψεις

Aστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μεσημβρινές ώρες χθες, Τρίτη 10 Ιουνίου 2025, στις Αχαρνές, όπου συνελήφθησαν δύο άτομα, 44 και 22 ετών, που κατηγορούνται για κλοπή κατά συναυτουργία και παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρήσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Επιχειρησιακών Δράσεων, εντοπίστηκε ο 44χρονος να κατέχει και για λογαριασμό του 22χρονου, πιστόλι με κενή γεμιστήρα και 6 φυσίγγια, καθώς και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε ηρωίνη μικτού βάρους 1,5 γραμμαρίων.

Όπως διαπιστώθηκε, το πιστόλι ήταν το υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού, το οποίο είχε κλαπεί στις 4 Ιουνίου 2025.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα (κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράβαση του νόμου περί όπλων και περί αλλοδαπών), ενώ και στους δύο έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

