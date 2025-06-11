Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με εποπτεία επιμελητή ο 13χρονος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να ληστέψει 14χρονους με κατσαβίδι

Ο 13χρονος φέρεται να αρνήθηκε την απόπειρα ληστείας και την κατοχή κατσαβιδιού - Υποστήριξε ότι οι 14χρονοι του έκαναν μπούλινγκ

Ανήλικοι

Με επιβολή αναμορφωτικού μέτρου αφέθηκε ελεύθερος, μετά την απολογία του σε ανακριτή, ο 13χρονος που κατηγορείται ότι απείλησε με κατσαβίδι δύο 14χρονους, επιχειρώντας να τους ληστέψει και στη συνέχεια τους κυνήγησε, χτυπώντας τον έναν εξ αυτών και μία φίλη του. 

   Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή αποφασίστηκε να ανατεθεί η επιμέλεια και επιτήρησή του σε επιμελητή ανηλίκων. Προηγουμένως ο 13χρονος φέρεται να αρνήθηκε την απόπειρα ληστείας και την κατοχή κατσαβιδιού, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως υποστήριξε ότι οι ανήλικοι - φερόμενοι ως παθόντες τον έκαναν «μπούλινγκ».

   Σύμφωνα με τη δίωξη που του απήγγειλε ο εισαγγελέας κατηγορείται για απόπειρα ληστείας (κατά συρροή), απλή σωματική βλάβη, απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, απειλή (κατά συρροή), όπως επίσης για εξύβριση λόγω και έργω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη Ληστεία Βία Ανηλίκων
