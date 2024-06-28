Θρίλερ στο Κερατσίνι: Η νεκροψία θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου της 38χρονης

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος της 38χρονης εντός της οικίας της στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Skai.gr ο ιατροδικαστής ο οποίος πήγε για αυτοψία στο σημείο δεν απεφάνθη αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ενώ όπως είπε στους αστυνομικούς φως θα δείξει μόνο η νεκροψία.

Ένα περιστατικό που σημειώθηκε εχτές περιπλέκει μάλιστα την κατάσταση καθώς από καταθέσεις που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτει πως εχτές σημειώθηκε μεγάλος καυγάς με άγνωστα άτομα στον οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν συμμετείχε και η 38χρονη.

Στο τοπικό ΑΤ αυτή την ώρα δίνουν κατάθεση ο σύντροφος του καθώς και οι γονείς του που έμεναν όλοι μαζί στο σπίτι που βρέθηκε νεκρή η 38χρονη στο Κερατσίνι.

Πηγή: skai.gr

