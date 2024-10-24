Στη συγκομιδή της ελιάς από τα φορτωμένα ελαιόδεντρα όλης της πόλης προχώρησε ο δήμος Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παραχθεί, για πρώτη φορά, δημοτικό βιολογικό ελαιόλαδο. Εκτιμάται, από τις υπηρεσίες Πρασίνου, πως συνολικά θα συγκεντρωθούν 800-1000 κιλά καρπών και θα παραχθούν 150-200 κιλά ελαιόλαδου.

Εργαζόμενοι του δήμου Θεσσαλονίκης έστησαν ελαιόπανα και πήραν στα χέρια τα κατάλληλα εργαλεία για τη συγκομιδή των ελαιόδεντρων που υπάρχουν στη Μονή Βλατάδων, στο παραλιακό μέτωπο, στο δημαρχιακό μέγαρο και στην οδό Αγγελάκη. Στην πόλη υπάρχουν φυτεμένα περίπου 150- 200 ελαιόδεντρα, σε όλες τις περιοχές- στη Ροτόντα, στα πανεπιστήμια, στην Τριανδρία, στο Ντεπώ.

«Είναι μια πρωτοβουλία που έχει περισσότερο σημειολογικό ενδιαφέρον. Η υπηρεσία Πρασίνου ανακάλυψε πως οι ελιές που είναι φυτεμένες σε όλη την πόλη έχουν αρκετούς καρπούς και με πρότασή τους ξεκίνησε η διαδικασία της συλλογής. Το λάδι που θα παραχθεί θα διατεθεί για τις ανάγκες των κοινωνικών δομών του δήμου, αφού πιστοποιηθεί για την ποιότητά του», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι μια ευκαιρία να σταλεί το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. «Να έχουμε δέντρα με καρπούς στις πόλεις γιατί η γη μάς επιστρέφει στο πολλαπλάσιο αυτό που της δίνουμε και συγχρόνως με το λάδι που θα παραχθεί να σταλεί το μήνυμα πως οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες δεν θα πρέπει να ξεχνιούνται από κανέναν μας», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα Πρασίνου, Βασίλης Διαμαντάκης, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία δημοτικού ελαιόλαδου: «Είναι ευκαιρία φέτος να καταγράψουμε τα ελαιόδεντρα ώστε του χρόνου η προσπάθεια να γίνει πιο οργανωμένα. Πιστεύω ότι χρόνο με τον χρόνο θα την εξελίξουμε».

Πηγή: skai.gr

