Αχαΐα: 23χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της για βιασμό – Κρατείται στην Ασφάλεια ο 56χρονος Ελλάδα 13:24, 24.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας κρατείται από την Παρασκευή το βράδυ στην Ασφάλεια Πατρών και αύριο θα περάσει από ανακριτή για να απολογηθεί