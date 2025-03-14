Ένα ατύχημα είχε ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης στην προσπάθειά του να σώσει έναν τραυματισμένο γλάρο.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Facebook: «Εκεί που έκανα το απογευματινό μου τζόκινγκ είδα ένα τραυματισμένο γλαράκι, πήδηξα το μόλο να κατέβω παραλία και το κακό δεν άργησε να γίνει», σημειώνοντας πως έπεσε στο γιαλό και υπέστη κάταγμα στο χέρι και τα πλευρά.

«Ευτυχώς πήρα τηλέφωνο και φρόντισαν το γλαράκι που είχε σπασμένη μια φτερούγα!», κατέληξε ο κ. Τσελέντης.



Πηγή: skai.gr

