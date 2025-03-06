Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου στις 21.00, η κάμερα του Prime Time ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη και ακολουθεί τον Μανώλη Κωστίδη σε μία περιήγηση στην Πόλη των πόλεων.

Δείτε το trailer:

Ξεκινώντας από τον Βόσπορο, γνωρίζουμε Έλληνες που αναζήτησαν εκεί μία νέα ζωή και με τα χρόνια έγιναν ένα με τους 2.000 εναπομείναντες Ρωμιούς και συναντάμε ανθρώπους που επιμένουν να διατηρούν ζωντανή την ελληνική γλώσσα, τις συνήθειες, τα έθιμα και κυρίως τη μνήμη των προγόνων τους. Διασχίζουμε τις γέφυρες που ενώνουν την Ανατολή με τη Δύση και καθόμαστε στα θρανία πλάι στα νεαρότερα μέλη της μειονότητας αλλά και δίπλα σε ενήλικες Τούρκους που επέλεξαν να μάθουν ελληνικά. Μπαίνουμε στα γραφεία των δύο ομογενειακών εφημερίδων που καταγράφουν την ιστορία ενός αιώνα.

Επισκεπτόμαστε την εμβληματική Χάλκη και συνομιλούμε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για το παρόν και το μέλλον του λίκνου της Ορθοδοξίας.

Το οδοιπορικό του Prime Time και οι συγκινητικές αφηγήσεις των πρωταγωνιστών του, δίνουν την απάντηση στο ερώτημα: γιατί, παρά τα καθοριστικά ιστορικά γεγονότα, η Πόλη παραμένει τόσο οικεία και θελκτική για όλους τους Έλληνες;

Prime Time στην Κωνσταντινούπολη, τη Δευτέρα 10 Μαρτίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με τον Μανώλη Κωστίδη.

