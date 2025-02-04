Συνελήφθη σήμερα το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής στην περιοχή της Αρτέμιδας, 42χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Πολωνίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 42χρονος κατηγορείται ότι μαζί με άλλα άτομα, δραστηριοποιούταν από το 2015 έως το 2017 στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης εντός της Πολωνίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
