Με ασταμάτητη συχνότητα συνεχίζει ο Εγκέλαδος να ταρακουνά τη Σαντορίνη, την Αμοργό και τα γύρω νησιά με την αγωνία των κατοίκων να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα καθώς η Γη δεν σταματάει να σείεται. Ο σεισμός 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 15:04 σήμερα 22 χλμ νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού σε εστιακό βάθος 13,2 χλμ είναι ο μεγαλύτερος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στην περιοχή.

Οι επιστήμονες δεν παίρνουν τα μάτια τους από τους σεισμογράφους ενώ οι νέας τεχνολογίας φορητοί υποθαλάσσιοι σεισμογράφοι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σήμερα, Τρίτη μέσα στην καλδέρα του Κολούμπου και δίπλα στο υποθαλάσσιο ρήγμα της Ανύδρου, από διεθνής ομάδα ερευνητών αναμένεται να δώσουν περαιτέρω στοιχεία.

Αυτό που εξετάζουν οι ειδικοί και προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις είναι εάν μιλάμε για μια σμηνοσείρα σεισμών που θα εξασθενήσει ή για προσεισμούς ενός μεγαλύτερου σεισμού που έπεται όπως επίσης και αν οι σεισμοί συνδέονται με την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

«Οι δείκτες είναι συμβατοί με ένα σενάριο σμηνοσειράς»

Οι επιστήμονες έχουν πλέον ξεκαθαρίσει ότι η παρούσα σεισμική δραστηριότητα δεν οφείλεται στα ηφαίστεια.

Ο Διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραθανάσης μιλώντας στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη, ανέφερε ότι αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 24ωρα στην περιοχή των Κυκλάδων είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. «Στην Ελλάδα δεν το έχουμε ξαναδεί» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας, ωστόσο, ότι πρόσφατα παρατηρήθηκε παρόμοιο φαινόμενο στην Αιθιοπία.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε την περίπτωση κάποιου μεγαλύτερου σεισμού, επισημαίνοντας όμως ότι κλείνει περισσότερο προς το φαινόμενο της σμηνοσειράς καθώς πραγματοποιούνται πολλοί σεισμοί της τάξεως 4-5 Ρίχτερ.

«Μέχρι στιγμής αυτό που θέλουμε να δούμε είναι η στατιστική αξιολόγηση της ακολουθίας. Κοιτάζουμε τους δείκτες βλέπουμε ότι είναι συμβατοί με ένα σενάριο σμηνοσειράς, ωστόσο περιμένουμε τα στοιχεία με τους νέους σεισμογράφους να μπαίνουν στους υπολογισμούς. Θα έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια τα νέα δεδομένα» είπε ο κ. Καραθανάσης και πρόσθεσε ότι οι ερευνητές θα μπορούν να μελετήσουν και σεισμούς μικρότερου μεγέθους. «Θα έχουμε πιο αξιόλογα αποτελέσματα» είπε.

Για το αν θα μπορούσε να υπάρξει έκρηξη κάποιου ηφαιστείου ο ίδιος είπε ότι θα ήταν δύσκολο λέγοντας χαρακτηριστικά «θα μπορούσαν να το αποκλείσω». Ωστόσο, δεν απέκλεισε να υπάρξουν κάποια υδροθερμικά αποτελέσματα, κάποιες κατολισθήσεις, κάποιες αλλαγές γαιοχημικής φύσης το οποίο και είναι όπως είπε φυσιολογικό.

Μπορεί να «ξυπνήσει» το ρήγμα της Αμοργού;

Οι επιστήμονες έχουν αποκλείσει επίσης μέχρι στιγμής οι σεισμοί να έχουν ξυπνήσει το ρήγμα της Αμοργού.

«Διευκρινίσαμε ότι πραγματικά δεν έχει ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Αμοργού, γιατί το επίκεντρό του ήταν πολύ βορειότερα, δηλαδή πιο κοντά στην Αμοργό, αλλά έχει ενεργοποιηθεί αυτό το ρήγμα της Ανύδρου που είναι πιο κοντά στη Σαντορίνη. Αυτό το ρήγμα της Ανύδρου έχει περίπου μήκος 20 χιλιόμετρα, άρα λοιπόν το μέγιστο που μπορεί να δώσει είναι περίπου μέχρι 6 Ρίχτερ» δήλωσε στο ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» η Καθηγήτρια Γεωλογίας ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού.

Ωστόσο, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν οι συνεχόμενοι αυτοί σεισμοί μπορούν τελικά να το «ξυπνήσουν».

«Κατά την άποψή μου αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο, διότι το ρήγμα που έσπασε, το μεγάλο ρήγμα της Αμοργού που έχει μήκος 52 χλμ και φτάνει η απόληξή του, η νοτιοδυτική του απόληξη φτάνει κοντά στην Άνυδρο έχει αποφορτιστεί εντελώς. Δεν έχει ενέργεια για να δώσει άλλο σεισμό» ανέφερε από την πλευρά του ο Διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Θανάσης Γκανάς στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Με δεδομένο το 1956 -σχετικά πρόσφατα δηλαδή, για τη σεισμολογία είναι πολύ πρόσφατα- είχαμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό στην περιοχή είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να πρόλαβε να συσσωρευτεί εκ νέου σεισμική ενέργεια για να εκδηλωθεί κάτι πολύ μεγάλο στην περιοχή» δήλωσε ο καθηγητής σεισμολογίας ΑΠΘ, Μανώλης Σκορδίλης.

«Καταιγίδα» σεισμών

Σημειώνεται πως μέσα σε τρεις ημέρες έχουν καταγραφεί περισσότερες από 550 δονήσεις στην ίδια περιοχή ενώ από την 1 Φεβρουαρίου έχουν σημειωθεί 300 σεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο των 3 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η έντονη σεισμικότητα στην περιοχή τα τελευταία 24ωρα ενδέχεται να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες, αν όχι εβδομάδες.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, κατέγραψε 9 σεισμικές δονήσεις άνω των 4,4 Ρίχτερ σήμερα με μέγιστο σεισμό τα 5 Ρίχτερ στις 15:04 σήμερα κοντά στην Αμοργό.

Αναλυτικά:

04:45 4,9R

06:09 4,8R

08:53 4,7R

10:55 4,4R

11:03 4,4R

11:09 4,6R

14:36 4,5R

15:04 5,0R

19:10 4,5R

«Επειδή δεν έχουμε εμπειρία στην Ελλάδα με τέτοια σμήνη σεισμών αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να πει κανείς με ανησυχεί ή δεν με ανησυχεί. Θα αισθάνομαι πολύ καλύτερα όταν αρχίσουμε να μην έχουμε σεισμούς πάνω από 4 και αρχίσει μια φθίνουσα πορεία. Το μεγάλο ζητούμενο είναι πότε θα γίνει αυτό. Το 2011 ο παροξυσμός της Σαντορίνης κράτησε ένα χρόνο» δήλωσε ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Κώστας Συνολάκης.

Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από τη Σαντορίνη

Την ίδια ώρα, μεγάλη ήταν και σήμερα η κίνηση στο λιμάνι και το αεροδρόμιο της Σαντορίνης. Εργαζόμενοι, τουρίστες ακόμα και μόνιμοι κάτοικοι επιβιβάζονται σε πλοία και αεροπλάνα εγκαταλείποντας τα σπίτια τους και τις δουλειές τους με το νησί να έχει σχεδόν αδειάσει. Ψύχραιμοι ωστόσο, παραμένουν οι κάτοικοι της Αμοργού.

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 3.500 πολίτες έφτασαν αεροπορικώς, είτε με έκτακτες είτε με προγραμματισμένες πτήσεις. Πάνω από 10.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν το τελευταίο 48ωρο το νησί.

Δωρεάν εισιτήρια για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για όλες τις πτήσεις από Σαντορίνη προς Αθήνα, προσφέρει η αεροπορική εταιρεία SKY express. Ειδικότερα, η SKY express, διαθέτει δωρεάν όλα τα εισιτήρια για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών για όλες τις πτήσεις από την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025, που θα πραγματοποιηθούν από το νησί της Σαντορίνης προς την Αθήνα.

Παράλληλα, μια ομάδα της ΕΜΑΚ και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος «Όλυμπος» βρίσκονται πλέον στη Σαντορίνη, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ. Το Όλυμπος είναι ένα από τα τέσσερα κινητά συντονιστικά αρχηγεία της πυροσβεστικής, τα οποία και επιχειρούν σε μείζονα συμβάντα φυσικών καταστροφών.

Κλείνουν τα σχολεία σε Πάτμο και Λέρο μέχρι την Παρασκευή

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων σε Πάτμο και Λέρο. Η αναστολή, που θα έχει ισχύ μέχρι και την Παρασκευή, αποφασίστηκε λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται στο ρήγμα Σαντορίνης – Αμοργού.

Στην Πολιτική Προστασία ο πρωθυπουργός την Τετάρτη

Στην Πολιτική Προστασία θα μεταβεί στη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συζητηθεί η έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Μετά από την εισήγηση του υπουργού Βασίλη Κικίλια, τέσσερις εξειδικευμένοι επιστήμονες θα δώσουν εικόνα της κατάστασης στη Σαντορίνη: Ο Ευθύμιος Λέκκας, ο Κώστας Συνολάκης, ο Κώστας Παπαζάχος και η Εύη Νομικού.

