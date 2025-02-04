Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και στην Αμοργό.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, με εστιακό βάθος 13,3 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, προηγήθηκαν άλλοι τρεις σεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ, σε διάστημα μόλις 17 λεπτών, αποδεικνύοντας ότι το φαινόμενο κάθε άλλο παρά φθίνουσα πορεία παρουσιάζει.

Πηγή: skai.gr

