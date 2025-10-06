Λογαριασμός
Ουρές 16 χλμ στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου - Προβλήματα σε Κηφισό και Κηφισίας

Πολύ αυξημένη η κίνηση στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στον ανοδικό άξονα Συγγρού -Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο σε μήκος 16 χιλιομέτρων από το ύψος των Αχαρνών προς τον Γέρακα λόγω τροχαίου.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, καθώς και στα δυο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα.

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρωνα, στον ανοδικό άξονα Συγγρού -Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή από το ύψος του Ελληνικού προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα.

