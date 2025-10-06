Στην Αθήνα επιστρέφουν σήμερα, Δευτέρα, οι 27 Έλληνες ακτιβιστές μέλη του στολίσκου Global Sumud Flotilla για τη Γάζα, που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές σε φυλακές στην έρημο Νεγκέβ.

Η επιστροφή των 27 Ελλήνων πραγματοποιείται από το αεροδρόμιο του Εϊλάτ με προορισμό την Αθήνα, κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Αναμένεται να φτάσουν στις 15:30 - 16:00.

Είχε προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ του υπουργείο Εξωτερικών και της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ για να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού, ενώ η Αθήνα είχε προχωρήσει την Παρασκευή σε έντονο διάβημα προς το Ισραήλ, ζητώντας την επιτάχυνση των ενεργειών για την αποφυλάκιση και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Στην Αθήνα και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους Times of Israel και η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, θα έρθει στην Ελλάδα αεροπορικώς μαζί με τους 70 περίπου ακτιβιστές που θα φύγουν συνολικά σήμερα από το Ισραήλ.

Εκτός από τους Έλληνες, 28 Γάλλοι, 15 Ιταλοί και 9 Σουηδοί θα μεταφερθούν αεροπορικώς στην Ελλάδα, από όπου θα μπορούν να πάρουν πτήσεις για τις χώρες καταγωγής τους.

Παράλληλα, 21 Ισπανοί επέστρεψαν στη χώρα τους την Κυριακή, ενώ 28 παραμένουν υπό κράτηση.

