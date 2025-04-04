Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, νόθευση, επανατυποποίηση και περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ηλεκτρονικών συσκευών ατμίσματος THC στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης και την αποτροπή της περαιτέρω διασποράς ναρκωτικών ουσιών στην αγορά, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, πρωινές ώρες της Πέμπτης, 3 Απριλίου 2025, αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν -6- μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων τα -2- κατηγορούνται επιπλέον για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών, καθώς και ένα ακόμη άτομο, κατηγορούμενο για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στην προμήθεια, αποθήκευση, νόθευση, επανατυποποίηση και την περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης, κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), ακατέργαστης κάνναβης και ηλεκτρονικών συσκευών ατμίσματος THC, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία προφίλ (profiling) που ακολούθησαν, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και διακριβώθηκε ο ρόλος κάθε μέλους του κυκλώματος.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν υπεύθυνος για την εύρεση και την περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης, κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), ακατέργαστης κάνναβης και ηλεκτρονικών συσκευών ατμίσματος THC, καθώς και την πλήρη καθοδήγηση των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης, με σκοπό την ασφαλή αποθήκευση των ποσοτήτων σε κατάλληλο χώρο απόκρυψης (καβάτζα), έως την τελική διακίνηση σε έτερους διακινητές ναρκωτικών ή χρήστες.

Ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και άμεσος συνεργός του αρχηγού, υπεύθυνος για τη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και ηλεκτρονικών συσκευών ατμίσματος THC, καθώς και την καθοδήγηση των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης σε περίπτωση απουσίας του αρχηγού, -3- άμεσοι συνεργοί του αρχηγού, υπεύθυνοι για την αποθήκευση των ποσοτήτων των ναρκωτικών ουσιών και των ηλεκτρονικών συσκευών ατμίσματος και τη διακίνησή τους σε άλλους διακινητές ναρκωτικών ουσιών ή χρήστες, ενώ μία εξ’ αυτών ήταν επιπλέον υπεύθυνη και για την παραλαβή και αποθήκευση των κερδών, άμεση συνεργός του αρχηγού, υπεύθυνη για την αποθήκευση των ποσοτήτων κοκαΐνης.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με επαγγελματική υποδομή και με αδιάλειπτη στο χρόνο δράση, όπως καταδεικνύεται από τον μεθοδικό τρόπο που λειτουργούσε και τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τα διάφορα στάδια προμήθειας, αποθήκευσης, νόθευσης, επανατυποποίησης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Μάλιστα, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι, κατά τη διάρκεια δράσης της οργάνωσης είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από -40- συναλλαγές- αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, με κέρδη που υπολογίζονται σε τουλάχιστον 68.000 έως 72.000 ευρώ.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατελήφθησαν να κατέχουν με σκοπό τη διακίνηση:

πλαστικό κυτίο με -7- νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού μικτού βάρους 662 γραμμαρίων,

πλαστικό κυτίο και -3- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -157,15- γραμμαρίων,

-7- ηλεκτρονικές συσκευές ατμίσματος THC,

-2- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη μικτού βάρους -84,95- γραμμαρίων, ενώ παράλληλα εντοπίστηκε πιστόλι με -2- γεμιστήρες και -50- φυσίγγια.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-10- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

μοτοσικλέτα Ι.Χ.Δ.,

ρολόι πολυτελείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

-4- ρολά περιτυλίγματος,

μεταλλικός τρίφτης,

το χρηματικό ποσό των -59.755- ευρώ,

60 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου και δολάριο Η.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι, τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.