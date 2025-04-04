Επίσκεψη στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε σήμερα τα ξημερώματα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας και ο ΓΓ του Υπουργείου, Γιώργος Στρατάκος, προκειμένου να συζητήσουν με τους αλιείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά με τον τρόπο ζύγισης των αλιευμάτων τους και την χρήση πιστοποιημένων μηχανών ζύγισης.

Οι αλιείς αντιδρούν στην στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκής νομοθεσίας που σχετίζεται με τον τρόπο ζύγισης των αλιευμάτων.

Κατά την διάρκεια της εποικοδομητικής συζήτησης και της περιήγησης στους χώρους της ιχθυόσκαλας, αλλά και στα σκάφη, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισήμανε ότι η ηγεσία του Υπουργείου εργάζεται εντατικά με στόχο να βρεθεί η βέλτιστη λύση, σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ελληνικό, αλλά αφορά ολόκληρο το Νότο.

Μετά το πέρας της επίσκεψης στη Νέα Μηχανιώνα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας δήλωσε:

«Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής και του μόχθου, προχωράμε μαζί και δίνουμε λύσεις. Στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αλιείς μας με τροποποιήσεις αποδεκτές από τον κλάδο, σεβόμενοι παράλληλα και τις κοινοτικές αποφάσεις. Τις επόμενες ημέρες επίκεινται και νέα συνάντηση. Αναζητούμε μια κοινά αποδεκτή λύση. Η Αλιεία, είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

