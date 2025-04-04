Την Κυριακή 06 Απριλίου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), που διοργανώνονται από τη γγ Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών.

Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, ώστε να πιστοποιείται ότι οι αποκτώντες αυτήν έχουν έμπεδη γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και γεωγραφίας, του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και του τρόπου λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος.

Η εξεταστική διαδικασία στηρίζεται στο πρότυπο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζονται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας και διεξάγονται δύο φορές κατ’ έτος.

Ειδικότερα στις επικείμενες εξετάσεις πρόκειται να συμμετάσχουν 4.427 υποψήφιοι, σε 72 εξεταστικά κέντρα, σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων τα 8 είναι ειδικά κέντρα για τους υποψήφιους άνω των 62 ετών καθώς και όσους αδυνατούν να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία λόγω μαθησιακών δυσκολιών ή αναπηρίας άνω του 67%.

Η ύλη των εξετάσεων έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας από τα μέσα Ιανουαρίου, προκειμένου να προετοιμαστούν οι υποψήφιοι για την εξεταστική διαδικασία.

Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές με πολυετή εμπειρία έχει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία των εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π. Μεταξύ των αρμoδιοτήτων της είναι η συγκρότηση και διαχείριση της ύλης των εξετάσεων, η επιλογή μέσω κλήρωσης των θεμάτων εξέτασης, καθώς και η εποπτεία της συνολικής διαδικασίας.

Πηγή: skai.gr

