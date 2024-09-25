Αθωωτική η εισαγγελική πρόταση για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια στη δίκη για τον «Ιανό»

Την αθώωση όλων των κατηγορουμένων για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια πρότεινε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λάρισας, στη δίκη για τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» που «χτύπησε» την Καρδίτσα τον Σεπτέμβριο του 2020, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και να προκληθούν τεράστιες ζημιές στην περιοχή.

Για την κατηγορία της πρόκλησης πλημμύρας από αμέλεια δια παραλείψεως, από την οποία προέκυψε κίνδυνος, ζήτησε την αθώωση των κατηγορουμένων, πλην του αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και του διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το δικαστήριο, μετά την αγόρευση του εισαγγελέα, διέκοψε και η συνεδρίαση θα συνεχιστεί με την αγόρευση των συνηγόρων.

Οι δέκα κατηγορούμενοι είναι ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, οι δήμαρχοι Καρδίτσας και Μουζακίου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, δύο στελέχη της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και δύο στελέχη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας (ΔΕΥΑΚ).

