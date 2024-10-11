Σήμερα, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, θα γίνει η συναυλία για τα Τέμπη, που διοργανώνει ο σύλλογος συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00, με ώρα έναρξης της συναυλίας στις 19:00.

«Ενάμιση χρόνο μετά, οι συγγενείς μιλούν με τη φωνή των θυμάτων και ενώνονται μέσα από τον πόνο και την απουσία προσκαλώντας μας όλες και όλους να γίνουμε κι εμείς η φωνή των αδικοχαμένων» αναφέρει το κάλεσμα των διοργανωτών.

Στη συναυλία - αφιέρωμα στις ψυχές της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. δίνουν το «παρών» σπουδαίοι καλλιτέχνες, όλοι αφιλοκερδώς.

Συμμετέχουν αναλυτικά, ο Φοίβος Δεληβοριά, οι Κοινοί Θνητοί, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και η Τάνια Τσανακλίδου.

Μετά από σχετική αναφορά του Θανάση Παπακωνσταντίνου, θα υπάρχει δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης (live streaming) της συναυλίας.

Πηγή: skai.gr

