Σήμερα, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, θα γίνει η συναυλία για τα Τέμπη, που διοργανώνει ο σύλλογος συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00, με ώρα έναρξης της συναυλίας στις 19:00.
«Ενάμιση χρόνο μετά, οι συγγενείς μιλούν με τη φωνή των θυμάτων και ενώνονται μέσα από τον πόνο και την απουσία προσκαλώντας μας όλες και όλους να γίνουμε κι εμείς η φωνή των αδικοχαμένων» αναφέρει το κάλεσμα των διοργανωτών.
Στη συναυλία - αφιέρωμα στις ψυχές της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. δίνουν το «παρών» σπουδαίοι καλλιτέχνες, όλοι αφιλοκερδώς.
Συμμετέχουν αναλυτικά, ο Φοίβος Δεληβοριά, οι Κοινοί Θνητοί, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και η Τάνια Τσανακλίδου.
Μετά από σχετική αναφορά του Θανάση Παπακωνσταντίνου, θα υπάρχει δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης (live streaming) της συναυλίας.
