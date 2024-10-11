Έφυγε από τη ζωή ο δήμαρχος Αιγιαλείας Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο οποίος από τις 28 Σεπτεμβρίου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί από τον Ιερό Ναό Φανερωμένης στο Αίγιο, ενώ η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Ροδοδάφνη Αιγίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αιγιαλείας:

«Με οδύνη, θλίψη και συντριβή, αποχαιρετούμε τον Άνθρωπο, τον φίλο, τον συνεργάτη, τον Δήμαρχο μας Δημήτρη Καλογερόπουλο ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή σήμερα την 11η Οκτωβρίου 2024, μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου.

Αποχαιρετούμε τον πρώτο δημότη της πόλης μας. Τον άνθρωπο που οραματίστηκε, που αγωνίστηκε, που υπηρέτησε με ήθος και αξιοπρέπεια τον τόπο μας. Τον άνθρωπο που πριν από έναν χρόνο ακριβώς πανηγύρισε την πρώτη φορά που εκλέχθηκε Δήμαρχος στην Αιγιάλεια, για δεύτερη συνεχή θητεία. Αποχαιρετούμε τον δικό μας Δημήτρη Καλογερόπουλο»

