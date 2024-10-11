Ένας 67χρονος Βρετανός ανασύρθηκε νεκρός από δύσβατο σημείο της περιοχής του Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 67χρονος, μαζί με έναν συμπατριώτη του, είχαν πάει στο σημείο, προκειμένου να βλέπουν διερχόμενα αεροπλάνα. Όμως ο 67χρονος έχασε, για άγνωστο ακόμα λόγο, τις αισθήσεις του και ο συμπατριώτης του κάλεσε σε βοήθεια.

Στην περιοχή έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 67χρονο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Καλαβρύτων, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του 67χρονου αναμένεται να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, για τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

