Συνελήφθησαν 3 άτομα για αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας

Κατηγορούνται - κατά περίπτωση - για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων - Τι βρέθηκε στις έρευνες της αστυνομίας

Ευρήματα αστυνομίας - χρήματα - ναρκωτικά

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες στις 24 Ιανουαρίου στον Άγιο Παντελεήμονα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, 2 αλλοδαποί, 32χρονος και 45χρονη, καθώς και 17χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Στο πλαίσιο δράσεων της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών  ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Ειδικότερα, σε έρευνα εντός οικίας των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • 22 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης διαμοιρασμένα σε νάιλον συσκευασίες,
  • 4 αυτοσχέδιες κατασκευές (γυάλινοι ατμοποιητές), περιέχουσες συνολικά  956- γραμμ. υγρού άγνωστης χημικής σύστασης,
  • το χρηματικό ποσό των 745 ευρώ,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

