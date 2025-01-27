Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες στις 24 Ιανουαρίου στον Άγιο Παντελεήμονα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, 2 αλλοδαποί, 32χρονος και 45χρονη, καθώς και 17χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.
Στο πλαίσιο δράσεων της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Ειδικότερα, σε έρευνα εντός οικίας των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- 22 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης διαμοιρασμένα σε νάιλον συσκευασίες,
- 4 αυτοσχέδιες κατασκευές (γυάλινοι ατμοποιητές), περιέχουσες συνολικά 956- γραμμ. υγρού άγνωστης χημικής σύστασης,
- το χρηματικό ποσό των 745 ευρώ,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
- πλήθος νάιλον συσκευασιών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
