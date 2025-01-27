Κρήτη: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο αγοράκι

Οργή και θλίψη σε όλη τη χώρα έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένα 3χρονο αγοράκι χαροπαλεύει από χθες, στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου εισήχθη βαριά κακοποιημένο από την μητέρα του και τον σύντροφό της.

Από το πρωί, το ζευγάρι απολογείται στον εισαγγελέα Ηρακλείου. Η 26χρονη μητέρα του παιδιού (κεντρική φωτογραφία) και ο 44χρονος σύντροφό της (κάτω) κατηγορούντια για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για άσκηση σωματικής βλάβης σε αδύναμο άτομο, για οπλοκατοχή και κατοχή εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το παιδί έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πλήθος εκχυμώσεων κι εκδορές, ενώ πολλά από τα τραυματά του είναι παλιότερα.

Ήδη έχει χειρουργηθεί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Cretalive, η κατάσταση φέρεται να είναι μη αναστρέψιμη, ενώ όλες οι πληροφορίες αναφέρουν οτι το αγοράκι δυστυχώς είναι εγκεφαλικά νεκρό.

Σύμφωνα με το διοικητή του Νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη το παιδί φτάνοντας στο Νοσοκομείο είχε βαριά κλινική εικόνα.

«Μετά τις εξετάσεις πού έγιναν, βρέθηκε ένα μεγάλο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, οδηγήθηκε επειγόντως το χειρουργείο, έγινε παροχέτευση του αιματώματος και το παιδί νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, με την κατάσταση του σήμερα να είναι εξαιρετικά βαριά» είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο κ. Χαλκιαδάκης , συμπληρώνοντας ότι ο ιατροδικαστής έχει ήδη κάνει την εκθεσή του.

«Κάθε λεπτό που περνάει είναι κρίσιμο» διευκρίνισε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται ως προς τον ρόλο τόσο της μητέρας όσο και του συντρόφου της στην κακοποίηση του παιδιού καθώς ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος από τους δύο προχωρούσε σε αυτές τις φριχτές πράξεις ή αν ήταν από κοινού.

Πληροφορίες θέλουν ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον ενώ ο 44χρονος, οποίος είναι τοξικομανής, είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην σύζυγό του το 2022.

Οι φωνές που αποκάλυψαν τη φρίκη

Οι φωνές που ακούγονταν από το σπίτι, στην περιοχή της Θερίσσου, κινητοποίησαν μια νεαρή γυναίκα, που μένει κοντά στο σπίτι όπου το 3χρονο αγοράκι, ζούσε τη φρίκη.

«Ξύπνα, ξύπνα» φώναζε το ζευγάρι στο 3χρονο αγγελούδι που ήταν αναίσθητο. Αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα της κατάστασης κάλεσε το ΕΚΑΒ, αναφέρει το creta24.Το παιδί που ήταν σε κωματώδη κατάσταση, έφτασε γρήγορα στο ΠΑΓΝΗ, όμως τα νέα δεν ήταν καλά. Φέρει κακώσεις σε όλο το σώμα και το κεφάλι, εισήχθη στη ΜΕΘ και η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι γιατροί, που αντιλήφθηκαν αμέσως ότι το μικρό αγόρι έχει κακοποιηθεί άγρια, ειδοποίησαν την αστυνομία όπου και συνέλαβαν την 26χρονη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της.

Πηγή: skai.gr

