Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι: ΙΧ έπεσε σε ρέμα - Νεκρή η οδηγός

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα έπεσε σε ρέμα στο Μενίδι - Την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική και διαπιστώθηκε ο θάνατός της 

Μενίδι

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Μενίδι, όταν ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε ρε ρέμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα εξετράπη της πορείας του και έπεσε μέσα σε ρέμα.

Μενίδι

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική, η αστυνομία και ΕΚΑΒ και ανέσυραν την γυναίκα οδηγό χωρίς τις αισθήσεις της. Αργότερα διαπιστώθηκε και ο θάνατός της. 

