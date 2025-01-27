Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Μενίδι, όταν ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε ρε ρέμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα εξετράπη της πορείας του και έπεσε μέσα σε ρέμα.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική, η αστυνομία και ΕΚΑΒ και ανέσυραν την γυναίκα οδηγό χωρίς τις αισθήσεις της. Αργότερα διαπιστώθηκε και ο θάνατός της.

Πηγή: skai.gr

