Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση παραμένει στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο του Ρίου η 14χρονη που έπεσε από βυτιοφόρο σε περιοχή της Αχαΐας, ενώ το παιδί υποβλήθηκε και σε δεύτερο χειρουργείο.

«Ο αγώνας δύσκολος και επίπονος. Στοίχημα όλων πλέον η διάσωση της μικρής Έλενας. Πραγματοποιήθηκε και δεύτερο πολύωρο χειρουργείο από τον κύριο Ραυτόπουλο και μας έδωσε δύναμη και ελπίδα να συνεχίσουμε τον δύσκολο μας αγώνα! Παραμένει σε βαρβιτουρικά κώμα και θεραπευτική υποθερμία και νέο ανακοινωθέν με το καλό την Δευτέρα. Κατάσταση κρίσιμη αλλά σταθερή» δήλωσε ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης, σύμφωνα με το Tempo24.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες, ενώ η ανήλικη έπαιζε με φίλους της στο Καλαμάκι Ωλενίας, στην Αχαΐα. Κάποια στιγμή ανέβηκε στο βυτιοφόρο, όταν έπεσε από αυτό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Στον απόηχο του ατυχήματος, οι κάτοικοι του χωριού ζητούν να δημιουργηθεί παιδική χαρά. Μάλιστα, έχουν στείλει σχετικό αίτημα στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, απαιτώντας να γίνει ένας ασφαλής δημόσιος χώρος.

