Εντοπίστηκε η αγνοούμενη στον Ταύγετο

Εντοπίστηκε νωρίς τα ξημερώματα της Τρίτης, η γυναίκα που είχε χαθεί ενώ έκανε πεζοπορία στον Ταύγετο.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό της διεξήχθησαν μεταξύ Βλαχοχωρίου και Ταϋγέτης με τη συμμετοχή κλιμακίου 7 μελών, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Λακωνίας η οποία κλήθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας, μετά από τηλεφώνημα της αγνοούμενης για βοήθεια.
Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν επίσης κλιμάκιο της πυροσβεστικής, αλλά και άλλες τοπικές ομάδες διάσωσης.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το κινητό της γυναίκας έκλεισε (από μπαταρία) όταν είχε νυχτώσει, με αποτέλεσμα η ίδια να μην μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρχές προκειμένου να περιγράψει την ακριβή τοποθεσία της.
Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσής της εξελίχθηκε με επιτυχία, καθώς η γυναίκα βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της, χωρίς να έχει υποστεί τραυματισμό.
