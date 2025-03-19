Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σε ισχύ τέθηκε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω θυελλωδών βόρειων ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού δρομολόγια εκτελούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Κλειστές είναι επίσης οι γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Καβάλας-Πρίνου και Καβάλας-Θάσου, ενώ δρομολόγια στη γραμμή Βόλος-Σποράδες θα αρχίσουν να εκτελούνται από τις 10:00.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλό θα ήταν πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

